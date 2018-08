Duitse politie bereidt zich voor op nieuwe protestmars van extreemrechts in Chemnitz 20-jarige Syriër in elkaar geslagen met ijzeren ketting TT

30 augustus 2018

10u54

Bron: Belga, Reuters 0 De Duitse politie maakt zich op voor een nieuwe protestmars tegen migranten in de stad Chemnitz. De extreemrechtse groep Pro Chemnitz heeft via Facebook opgeroepen tot een nieuwe mars, nadat twee eerdere manifestaties van de beweging waren uitgemond in rellen en geweld tegen migranten. Gisterenavond nog sloegen drie mannen een 20-jarige Syriër in elkaar nadat ze hem hadden uitgescholden.

Op de Facebook-pagina van Pro Chemnitz, dat 18.000 volgers heeft, wordt opgeroepen om rond 18 uur samen te komen aan een voetbalstadion in de stad. De politie van de deelstaat Saksen heeft om bijstand van de federale politie gevraagd.

De protesten in de Oost-Duitse stad ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Zondag en maandag waren betoging uitgemond in rellen en in geweld op migranten.

De identiteit van een van de vermoedelijke daders was aan het licht gekomen nadat het aanhoudingsbevel voor de verdachte gelekt werd. Het gerecht heeft intussen een onderzoek opgestart om de oorzaak van het lek te achterhalen.

IJzeren ketting

In een andere incident in de stad Wismar in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, zowat 450 kilometer ten noorden van Chemnitz, is gisteren een man het slachtoffer geworden van racistisch geweld. De 20-jarige Syriër kreeg in een park eerst xenofobe beledigingen te horen en werd daarna door drie mannen aangevallen. Het slachtoffer werd ook met een ijzeren ketting geslagen.

Hij liep daarbij een neusbreuk en verschillende verwondingen aan het gezicht en het bovenlichaam op. De daders worden opgespoord en de politie is op zoek naar getuigen.

Zowel Wismar als Chemnitz liggen in het voormalige Oost-Duitsland, waar minder buitenlanders wonen dan in de voormalige West-Duitse deelstaten, maar waar anti-islambeweging Pegida en antimigratiepartij AfD toch meer aanhang hebben.

Gisteren riepen de Alternative für Deutschland en Pegida op tot een gezamenlijke stille optocht in Chemnitz voor zaterdag. Bedoeling is om "samen Daniel H. en alle slachtoffers van de gedwongen multiculturalisering van Duitsland te herdenken", klinkt het in een oproep op de Facebookpagina van de AfD in Sachsen.