Duitse politie arresteert terreurverdachte die aanslag wilde plegen op kerstmarkt

kv

19u23

Bron: presseportal.de

18

Thinkstock

In het Duitse Karlsruhe is opnieuw een terreurverdachte opgepakt. De man zou een aanhanger van Islamitische Staat zijn die een aanslag plande op de kraampjes rond de ijspiste op de Schlossplatz in Karlsruhe, dat deelt de openbare aanklager mee.