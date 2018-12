Duitse politie arresteert smokkelaars die 37 puppy’s naar België wilden brengen om ze illegaal te verkopen ttr

29 december 2018

18u17

Bron: BR24 97 De Duitse politie arresteerde vandaag twee Hongaarse mannen die maar liefst 37 hondjes in hun wagen vervoerden. De dieren zaten opeengestapeld in hamsterkooien, dozen en kratten. Volgens de federale politie waren de mannen onderweg naar België om de puppy’s illegaal in ons land te verkopen.

De twee mannen uit Hongarije, van 41 en 43 jaar oud, werden door de Duitse politie op de A6 tegengehouden tijdens een politiecontrole. In de koffer van de wagen vonden agenten verschillende dozen met hondjes, waaronder pugs, yorkshire terries, havanezers, maltezers en Franse Bulldogs. Ook onder de passagiersstoel stonden kratten met puppy’s. In totaal zaten in de wagen 37 puppy’s. De diertjes zijn maximum een paar weken oud.

De politie vermoedt dat de mannen onderweg waren naar België om de dieren illegaal in ons land te verkopen. Het zou nog minstens vijf uur duren vooraleer de Hongaren, die via Tsjechië naar Duitsland reisden, de Belgische grens zouden bereiken. Dat betekent dat de diertjes in totaal zeker elf uur in de auto moesten doorbrengen. (Lees hieronder verder.)

Een dierenarts uit het district Neustadt an der Waldnaam stelde vast dat de puppy’s vermoeid en uitgedroogd waren en liet de hondjes overbrengen naar opvangcentra in Wunsiedel, Regensburg en Neurenberg. Ze zitten momenteel in quarantaine, tot ze opnieuw voldoende energie hebben.

De Hongaarse mannen riskeren een boete van minstens 25.000 euro voor dierenverwaarlozing en illegale handel. Dat bedrag kan nog verder stijgen door onder meer de kosten voor vaccinaties.