Duitse politie arresteert man die hogesnelheidslijn saboteerde NLA

21 maart 2020

19u41

Bron: Belga 0 De Duitse politie heeft een man gearresteerd die gisteren een aanslag wilde plegen op een hogesnelheidslijn. De 51-jarige verdachte had op een brug bij Wiesbaden het spoor gesaboteerd.

De man wordt vervolgd voor onder meer poging tot moord. Gisteren draaide hij over een lengte van tachtig meter rails los, wat tot een ontsporing had kunnen leiden. Het treinverkeer op het traject, waar ook ICE-treinen tussen Brussel en Frankfurt rijden, moest daardoor onderbroken worden.

De politie pakte de verdachte op in de buurt van Keulen. Over het motief hebben de autoriteiten nog niets gemeld. Ze zouden de man op het spoor zijn gekomen door een verklaring waarin hij de daad opeiste, zo melden de Duitse media. In zijn verklaring richtte hij zich ook tot bondskanselier Angela Merkel. De verdachte zou dakloos zijn en enkele maanden geleden zijn vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij zat voor afpersing.