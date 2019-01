Duitse politie arresteert drie Irakezen op verdenking van plannen van zware aanslag ADN

30 januari 2019

18u26

Bron: Belga 0 In het noorden van Duitsland zijn drie Irakezen opgepakt op verdenking van het beramen van terrorisme, zo hebben de politie en het parket vandaag bevestigd. Een van de mannen, Shahin F. (23), downloadde informatie over het vervaardigen van een bom en bestelde een ontstekingsmechanisme in Groot-Brittannië. Hij leerde ook met een vrachtwagen rijden, want het trio was van plan een vrachtwagen te gebruiken bij de aanslag aldus het parket.

Holger Münch, hoofd van de federale gerechtelijke politie BKA (Bundeskriminalamt) van Duitsland, zei dat onderzoek aan het licht had gebracht dat de verdachten van plan waren “zoveel mogelijk mensen te doden”. Hersh F. (23) wordt samen met Shahin F. dan ook verdacht van het plannen van een zware aanslag. Een derde man, Rauf S. (36), zou hen geholpen hebben door op zoek te gaan naar een vuurwapen.

Het Duitse tijdschrift Spiegel bericht dat de drie mannen ondersteuning van onbekenden kregen via Telegram, een dienst voor gecodeerde berichten. Het blad schrijft ook dat een van de verdachten plannen had om zoveel mogelijk “ongelovigen, maar geen kinderen” om het leven te brengen.



Wel zouden de mannen geen specifiek doelwit gehad hebben voor hun aanslag. Ze beschikten ook niet over gesofisticeerde middelen, zo bleek uit sommige van hun testen met explosieven, waarbij ze vuurwerk voor de nieuwjaarsfeesten gebruikten.

Volgens speurders werden de drie door islamistische denkbeelden gedreven, maar is nog niet duidelijk of ze bij een terreurorganisatie betrokken waren.

Vluchtelingen

Het trio kwam in 2015 als vluchteling in Duitsland aan en kreeg als dusdanig subsidiaire bescherming. Ze werden in Dithmarschen opgepakt, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, bij een inval 's ochtends vroeg waaraan ook speciale politie-eenheden deelnamen.

Een buur zegt dat de mannen er ongeveer een half jaar woonden en nooit opvielen. "De Irakezen waren vriendelijk en beleefd. Ze zeiden altijd 'hallo' en waren altijd goed gekleed”, klinkt het bij een andere buurtbewoner.

De politie doorzocht ook woningen in de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Baden-Württemberg, maar daarbij werden geen arrestaties verricht.