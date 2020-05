Duitse politicus wil bonus om vakantie in eigen land te vieren: “We moeten onveilige reizen naar buitenland vermijden” KVE

19 mei 2020

12u13

Bron: Bild 0 Wie wil reizen, doet dat best in eigen land. Die mening is alvast Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, toegedaan. Hij wil met behulp van een bonus mensen stimuleren om deze zomervakantie in Duitsland door te brengen en onveilige reizen naar het buitenland te vermijden.

“Naast een financiële stimulans is ook een fiscaal voordeel mogelijk wanneer een familie bijvoorbeeld vakantie viert in het Zwarte Woud of in het mooie Beieren”, verklaarde Söder (CSU) aan Bild. “Bovendien is de gezondheidszorg in Duitsland van een bijzonder hoog niveau”, argumenteerde de minister-president.

Noodrem

Vanaf 15 juni zouden de grenscontroles aan de Duits-Oostenrijkse grens opgeheven worden. “Maar als er een nieuwe uitbraak is, moeten we aan de noodrem trekken”, waarschuwde Söder. “Ik denk niet dat het zo eenvoudig is om vandaag al te plannen dat we over een maand naar Frankrijk of Italië op reis kunnen. We begeven ons op zeer glad ijs.”

De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) van zijn kant had maandag - na een videoconferentie met andere Europese ministers van Buitenlandse Zaken - aangekondigd dat hij het negatief reisadvies op 15 juni zou opschorten. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil nu gedetailleerde informatie verstrekken over de risico’s in elke vakantieregio in het buitenland - als “basis voor de vakantieplanning”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Gaan de grenzen tegen half juni weer open? Dit zijn de recentste ontwikkelingen (+)

Wordt het straks ‘kom uit uw kot’? Waarom het strand veiliger is dan het kantoor (+)