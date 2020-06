Duitse politicus sterft nadat hij tijdens het plassen wordt getroffen door bliksem JOBR

16 juni 2020

15u22 4 Een lokale politicus is in het Duitse Höhnstedt, ten zuidwesten van de hoofdstad Berlijn, omgekomen nadat hij werd getroffen door een blikseminslag. Dat gebeurde tijdens een plaspauze op een tuinfeest. Dat meldt de lokale krant Mitteldeutsche Zeitung.

Het incident gebeurde rond 21.20 uur. De 44-jarige lokale politicus, die lid was van de CDU, was aanwezig op een tuinfeest. Terwijl een hevige storm over de regio trok, besloot de man, Nico K., een plaspauze te houden. Omdat er nergens een toilet in de buurt te vinden was, koos de politicus ervoor tegen een elektriciteitspaal te plassen. Net op dat moment sloeg de bliksem in op de mast.

Omstaanders die het voorval zagen gebeuren, probeerden de politicus nog te reanimeren, maar zonder resultaat. De man overleed ter plaatse. Volgens de Duitse krant Bild was de paal waartegen de man stond te plassen een hoogspanningsmast die van hout is gemaakt, waardoor de bliksem makkelijker zijn weg vond naar het slachtoffer.

Het oosten van Duitsland werd voorbije zaterdag getroffen door zware onweders, soms met wateroverlast als gevolg. Er werden zo’n 350.000 bliksemschichten geteld.

