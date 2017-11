Duitse partijen missen deadline, nog steeds geen regering in zicht TT

06u13

Bondskanselier Angela Merkel en de andere onderhandelaars verlieten vannacht de gesprekken. De onderhandelingen tussen CDU, zusterpartij CSU, de liberale FDP en de Groenen voor een coalitie in Duitsland gaan deze middag verder. De vier partijen hebben na een lange avond en nacht onderhandelen de gesprekken rond 4 uur vannacht voor enkele uren uitgesteld.

De partijen waren gisterenavond aan een onderhandelingsronde begonnen waarbij grote verschillen op de gebieden van het klimaat, de gezinshereniging van vluchtelingen en financiën uit de weg moesten worden geruimd. Na bijna vijftien uur praten was dat nog niet gelukt en zijn de gesprekken gestopt.

Bondskanselier Angela Merkel had vooraf laten weten dat er normaal gezien gisteren beslissende onderhandelingen moesten plaatsvinden. De partijen moeten er onderling uitkomen, omdat andere coalities nog minder haalbaar zijn. Vanwege de kleuren van de onderhandelende partijen, zwart, geel en groen, wordt ook wel gesproken van een Jamaica-coalitie.

Verlenging

De gesprekken gaan door, desnoods tot morgen, liet algemeen secretaris Peter Tauber van de CDU weten. "We gaan de verlenging in", zei Cem Özdemir van de Groenen. Hoe lang die gaat duren hangt volgens hem van de scheidsrechter af. "Maar het resultaat is doorslaggevend".

Christian Lindner van de FDP gaf vanmorgen toe dat er op het gebied van klimaat en migratie nog altijd verschillen zijn, maar dat hij optimistisch was dat de resterende meningsverschillen opgelost kunnen worden. "Zo'n historisch project mag niet mislukken omdat we enkele uren tijd te kort komen", zei hij.