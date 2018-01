Duitse partijen akkoord over heikel punt in regeringsonderhandelingen: gezinshereniging aan banden gelegd TT

30 januari 2018

12u01

Bron: ANP, Belga 3 Het conservatieve blok van CDU en CSU rond bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocratische partij SPD zijn het tijdens hun overleg over een nieuwe coalitievorming eens geworden over het heikele punt van de gezinshereniging voor vluchtelingen. Gezinsherenigingen voor vluchtelingen die gezinsleden naar Duitsland willen brengen, zullen opgeschort worden tot 31 juli.

Daarna zal het aantal per maand beperkt worden tot duizend mensen. Uitzonderingen zullen gemaakt worden voor extreem problematische gevallen, zo luidt het in kringen van de onderhandelaars.

Over een maandelijkse beperking waren CDU, CSU en SPD het eerder deze maand al eens geworden. De partijen stonden onder druk omdat half maart de huidige regeling afloopt.

Het thema kwam terug op tafel bij de start van het formele overleg over de vorming van een nieuwe GroKO of "grote coalitie". De SPD was voorstander van gezinsherenigingen zonder enige numerieke beperking.

Een nieuwe regering met de combinatie CDU/CSU en SPD is daarmee weer een stapje dichterbij gekomen. Bondskanselier Angela Merkel wil voor eind volgende week de onderhandelingen hebben afgerond. Alle leden van de SPD mogen daarna nog stemmen over het behaalde akkoord.