Duitse partijen akkoord over beperkende nota bij VN-migratiepact: "Geen juridische gevolgen voor Duitsland"

27 november 2018

10u13

Bron: Der Spiegel, Die Welt 18 De drie Duitse regeringspartijen CDU, CSU en SPD zijn het eens geraakt over een interpretatieve nota bij het VN-migratiepact van Marrakech. Dat melden verschillende media. In de nota zal worden vastgesteld dat het pact “geen juridische uitwerking of gevolgen” heeft. Ook in Duitsland was protest ontstaan tegen het pact nadat verschillende landen aankondigden er niet meer achter te staan.

Volgens verschillende Duitse media kwam de regering gisteren tot een akkoord. Vandaag moeten de partijen het goedkeuren, donderdag zou dan de formele goedkeuring van de nota volgen in de Bondsdag, het Duitse parlement. 80.000 Duitsers ondertekenden de voorbije dagen een petitie tegen het omstreden pact, nadat verschillenden landen zoals Oostenrijk, Polen, Hongarije en Australië de voorbije weken verklaarden het niet te zullen ondertekenen.

Ook binnen regeringspartijen CDU en CSU rezen twijfels. Bondskanselier Angela Merkel verdedigde het document vorige week nog met hand en tand in het parlement. Nu zou er toch een compromis gevonden zijn met de sociaaldemocraten van de SPD. In een soort interpretatieve nota wordt het pact wel principieel “begroet”, maar zal het parlement ook verklaren dat het “geen juridische uitwerking of gevolgen” voor Duitsland kan hebben. Niemand kan er dan ook “rechten en plichten” uithalen, klinkt het nog, want het parlement verwijst naar zichzelf als enige orgaan dat beslissingen rond migratie mag nemen. “De Bondsdag stelt vast dat het aan de Bondsdag toekomt rechtsveranderende of rechtsstellende beslissingen rond migratie te nemen.”

Het parlement vraagt in de nota tot slot nog dat de regering “verzekert dat door het pact de nationale soevereiniteit en het Duitse recht zelf over zijn migratiepolitiek te beslissen niet in het gedrang komt”. Ook moet de regering “een klaar en duidelijk onderscheid blijven maken tussen legale en illegale migratie”.

Het VN-migratiepact moet op 10 en 11 december in het Marokkaanse Marrakech ondertekend worden. Ook in België is er heibel over het pact. De federale regering zoekt nog altijd naar een oplossing, nadat N-VA verklaarde het document “zeer problematisch” te vinden. Premier Charles Michel (MR) verklaarde vorige week in de Kamer verder overleg te voeren en ook naar andere Europese landen te kijken voor een eventuele oplossing.

