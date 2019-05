Duitse overheid raadt Joden aan niet overal hun keppeltje te dragen SPS

Bron: ANP 0 De antisemitismecommissaris van de Duits bondsregering heeft Joden geadviseerd zich niet overal met een keppel in Duitsland te vertonen. "Helaas moet ik dat zeggen", vertelde Felix Klein in een interview met Duitse kranten. Volgens Klein kan het dragen van de keppel gevaarlijk zijn vanwege het toegenomen antisemitisme.

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann moedigde de Joden in Duitsland juist aan om een kippa te dragen. "Iedereen kan en moet zijn kippa dragen, waar en wanneer hij maar wil," zei Herrmann. Het dragen van de kippa is onderdeel van de religieuze vrijheid. "Als we toegeven aan joodse haat, laten we het veld over aan rechtse ideeën", zei de CSU-politicus.

In 2018 is het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland sterk gestegen: 19,6 procent meer dan in 2017. In totaal ging het om 1799 gevallen.