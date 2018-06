Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse ministers werken samen in strijd tegen illegale migratie bvb

13 juni 2018

14u00

Bron: Belga 0 De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz heeft vandaag de oprichting van een "as" tussen de Oostenrijkse, Duitse en Italiaanse ministers van Binnenlandse Zaken aangekondigd in de strijd tegen de illegale migratie. Zoals bekend zijn de Europese lidstaten hopeloos verdeeld over de netelige kwestie.

"Ik ben blij over de goede samenwerking die we willen smeden tussen Rome, Wenen en Berlijn" op dat vlak, zei Kurz tijdens een persconferentie in Berlijn. "Naar onze mening moet er een as van bereidwilligen komen in de strijd tegen de illegale migratie."

Kurz krijgt alvast de volledige steun van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Als dat lukt, zou de bescherming van de binnengrenzen overbodig kunnen worden, zei Seehofer in de marge van een ontmoeting met Kurz.

Voorzitter Europese Unie

Oostenrijk wordt op 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Wenen schuift de versterking van de EU-buitengrenzen als prioriteit naar voren.

Seehofer wilde niks zeggen over de interne strijd tussen de christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU over het terugsturen van vluchtelingen aan de Duitse grens. Hij mikt wel op een akkoord nog deze week met de CDU van kanselier Angela Merkel.