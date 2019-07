Duitse ngo redt 65 migranten voor kust van Libië KVE

05 juli 2019

12u37

Bron: Belga 3 Een schip van een Duitse niet-gouvernementele organisatie heeft vanmorgen 65 migranten gered voor de kust van Libië en wacht op een antwoord van Malta, Rome en Tripoli voor de opvang van de migranten.

De Alan Kurdi kreeg de overvolle rubberboot 's ochtends vroeg in het vizier, zei de ngo Sea-Eye. De motor van de boot werkte en hij had voldoende brandstof, maar de opvarenden hadden geen satelliettelefoon of gps. "De mensen aan boord hadden geluk dat ze in de vroege uren met een verrekijker werden opgemerkt. Zonder telefoon met satellietnavigatie en zonder kennis van zeevaart waren deze jonge mensen zeker omgekomen", zei Gorden Isler, een verantwoordelijke van de Alan Kurdi, in een mededeling.

Sea-Eye doopte het schip Alan Kurdi ter ere van het Syrische jongetje dat in 2015 verdronk en op een Turks strand werd aangetroffen. De foto van de peuter ging de wereld rond.

De regering van Malta deelde mee dat ze een militair schip zou uitsturen om een vijftigtal migranten op te pikken die gisteren door een zeilboot van het linkse collectief Mediterranea werden gered.

Italië heeft zijn grenzen gesloten voor schepen van ngo's die migranten op zee redden. De Italiaanse regering beschouwt hen als medeplichtigen van mensensmokkelaars.