Duitse musea, dierentuinen en speeltuinen gaan binnenkort weer open SVM

30 april 2020

17u34

Bron: Belga 0 Speeltuinen, musea en dierentuinen in Duitsland gaan binnenkort weer open. Dat is afgesproken tijdens een overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de ministers-presidenten van alle deelstaten. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.



Voordat alles open kan, moeten er nog strenge regels opgesteld worden. Ouders moeten bij speeltuinen op afstand blijven en er mag maar een beperkt aantal kinderen spelen. In sommige delen van het land waren de speeltuinen al wel weer geopend.

De basisscholen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen - aan de Belgische grens - openen vanaf 11 mei de deuren. De scholen gingen in maart dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een deel van de leerlingen krijgt vanaf 7 en 8 mei al les. De rest van de scholieren volgt dan vanaf 11 mei in een roulatiesysteem. De Duitse deelstaten hebben een verregaande eigen bevoegdheid om zelf maatregelen tegen het coronavirus te nemen of in te trekken.



Het verbod op grote evenementen, zoals festivals, sportevenementen en concerten, blijft gelden tot minstens 31 augustus. In Berlijn zijn grote evenementen met meer dan 5.000 deelnemers zelfs verboden tot 24 oktober.

Op 6 mei zal er bekeken worden of verdere versoepelingen mogelijk zijn.

