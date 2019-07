Duitse moskeeën ontruimd na dreigementen SVM

11 juli 2019

17u18

Bron: ANP 0 Duitse moskeeën worden dezer dagen geplaagd door diverse bommeldingen met ontruimingen als gevolg. De eerste was deze week in de centrale moskee van Keulen.

Het complex van de Ditib-moskee werd eergisteren ontruimd en urenlang doorzocht na een dreigement via e-mail. De politie vond niets. Deze ochtend volgden dreigementen aan het adres van twee moskeeën in München. Ook daar werd de boel ontruimd, maar niets gevonden.

In de namiddag volgde een dreigement aan het adres van een moskee in Iserlohn, bij Dortmund. Die is op dit moment nog ontruimd. De politie doorzoekt het gebouw.