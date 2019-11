Duitse moordenaar wint zaak om ‘recht om te worden vergeten’ IB

28 november 2019

03u46

Bron: BBC, Der Spiegel 0 Een Duitser die in 1982 veroordeeld is voor moord, heeft het recht om zijn naam uit online archieven te laten schrappen. Dat heeft het Duitse constitutionele hof geoordeeld, nadat de man een rechtszaak aanspande om het ‘recht om vergeten te mogen worden’.

Het grondwettelijke hof in Karlsruhe gaf de man, die na de moord op twee mensen op een jacht in de Caraïben in 1982 levenslang kreeg, gelijk. De veroordeelde moordenaar werd in 2002 vrijgelaten uit de gevangenis en wil naar eigen zeggen dat zijn familienaam niet langer geassocieerd wordt met de misdaad.

In 1999 zette Der Spiegel drie nieuwsberichten uit 1982 en 1983 online, waarin de volledige naam van de moordenaar vermeld stond. De artikelen zijn nog steeds gemakkelijk via Google terug te vinden. In 2009 kwam de man in kwestie achter het bestaan van de stukken en eiste hij dat ze verwijderd werden. Hij stelde dat ze zijn rechten schonden en zijn “mogelijkheid tot het ontwikkelen van zijn persoonlijkheid”, zo staat in rechtbankdocumenten te lezen.

In 2012 oordeelde een federaal hof dat het recht op privacy van de man in kwestie niet opwoog tegen het publieke belang en de persvrijheid. Het grondwettelijke hof heeft die beslissing nu nietig verklaard en de zaak terugverwezen naar het federale hof.

Het vonnis kan gevolgen hebben voor de publicatie en toegang van online archieven in Duitsland.

Het ‘recht om te worden vergeten’ is controversieel en heeft al meermaals tot conflicten geleid tussen Google en de Europese Unie.