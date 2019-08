Duitse Monika Ritschel is niet de vermoorde vrouw in Westdorpe mvdb

18 augustus 2019

11u54

Bron: AD.nl 0 De Duitse Monika Ritschel, die sinds mei 2017 vermist wordt, is ondanks de sterke gelijkenis niet de vermoorde anonieme vrouw in het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe. Dat heeft de Nederlandse politie bekendgemaakt op Twitter.

De afgelopen dagen kwamen er via de Whatsapp-service van de politie zóveel tips binnen over de Duitse vrouw dat de politie besloot dit gerucht te ontkrachten. De mogelijkheid dat ze het is, is onderzocht, maar het blijkt niet om dezelfde persoon te gaan.

Vorige week werd bekendgemaakt dat de politie tot dusver 300 tips heeft binnengekregen over de vermoorde onbekende vrouw die in juni in Westdorpe op enkele tientallen meters van de grens met het Oost-Vlaamse Zelzate werd gevonden. 130 daarvan zijn binnengekomen nadat afgelopen weekend bekend werd dat ze is doodgeschoten. De vrouw is dinsdag begraven. De burgemeester van Terneuzen en enkele leden van het opsporingsteam woonden de korte plechtigheid bij.

Die 53-jarige Duitse vrouw waarvan gedacht werd dat zij de vermoorde vrouw zou kunnen zijn, werd in mei 2017 als vermist opgegeven. De persoonsbeschrijving komt goed overeen met het gevonden lichaam en ook de foto toont gelijkenissen, vandaar de vele reacties bij de politie.

