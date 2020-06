Duitse misbruikzaak dijt uit: al 18 verdachten, 6 kinderen geïdentificeerd en mogelijk spoor naar Belgische kust Caspar Naber

18 juni 2020

14u00 14 In het onderzoek naar een landelijke kindermisbruikzaak in Duitsland zijn nieuwe verdachten en slachtoffers in beeld gekomen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen vanmiddag bekendgemaakt. Hoofdverdachte is een 27-jarige IT-specialist uit Münster. Een gemeenteambtenaar die privécontact met hem had, is per direct met vakantie gestuurd. Speurders onderzoeken of iets heeft plaatsgevonden in diens appartement aan de Belgische kust.

Hoofdverdachte Adrian V. zit met zes medeverdachten in voorlopige hechtenis. Het gaat om zijn moeder Carina, die werkt als crècheleidster, en vijf mannen uit Staufenberg (Nedersaksen), Hannover (Nedersaksen), Schorfheide (Brandenburg), Kassel (Hessen) en Keulen (Noordrijn-Westfalen).

Inmiddels zijn er nog elf nieuwe verdachten in beeld. De politie kwam hen op het spoor dankzij de laptop van de hoofdverdachte. Die zit vol versleutelde berichten. Rechercheurs slaagden er niet in ze te kraken, maar wist uiteindelijk wél een van de wachtwoorden van de 27-jarige Adrian V. te wijzigen en kreeg zo toegang tot de gegevens, aldus deelstaatminister Herbert Reul (CDU).



Aanvankelijk werden drie slachtoffers van seksueel misbruik geïdentificeerd: jongens van 5, 10 en 12 jaar. Daar zijn nog drie andere kinderen bijgekomen volgens Reul. Hij noemde geen leeftijden en evenmin of ze in relatie staan tot de verdachten. De 10-jarige is de stiefzoon van Adrian V. Hij zou de jongen hebben aangeboden aan zeker vier volwassen mannen, die het kind urenlang verkrachtten in het zomerhuisje van V.’s moeder op een volkstuincomplex in Münster. De 5-jarige zou de zoon van een andere verdachte zijn. De misbruikbeelden werden verkocht op het darkweb (het verborgen deel van het internet dat enkel toegankelijk is met speciale software). De onderzoeksleider noemde de foto’s en video’s “niet te bevatten”.

Naar aanleiding van de misbruikzaak stuurde het stadsbestuur van Münster de chef van de afdeling economisch onderzoek maandagavond met onmiddellijke ingang met verlof. Dit omdat hij volgens de WDR een te nauw privécontact met de hoofdverdachte heeft. Adrian V. bezocht hem vaak privé, maar van een link met de misbruikzaak zou geen sprake zijn.

Kustappartement

Volgens de publieke omroep van Noordrijn-Westfalen stelde afdelingschef Thomas Robbers (56) het vakantieappartement dat zijn echtgenote en hij hebben aan de Belgische kust, gratis ter beschikking aan V. en diens moeder. Ze verbleven er meerdere keren met de 10-jarige stiefzoon. In ruil daarvoor zou de IT-specialist in het appartement informatietechnologie hebben geïnstalleerd.

Robbers wist naar eigen zeggen niets van het seksueel misbruik en zag het 10-jarige slachtoffer nooit. “Anders hadden we het appartement nooit aangeboden”, reageerde hij tegenover de WDR. Hij meldde zich na het nieuws over de misbruikzaak uit eigen beweging bij het Openbaar Ministerie en bood aan te helpen.

Dat de gemeenteambtenaar desondanks met vakantie werd gestuurd, komt volgens de WDR doordat hij het stadsbestuur pas drie dagen na het nieuws informeerde over zijn contact met de 27-jarige hoofdverdachte en dat ook nog terloops in een gesprek met de burgemeester. Die zou hem zes vragen hebben gesteld over de contacten met V., waarop hij geen antwoord zou hebben gegeven. Ook de aanbeveling van de burgemeester om alles ‘open en offensief’ naar de buitenwereld te communiceren, zou hij niet hebben opgevolgd. Robbers zou mondeling alleen verklaard hebben dat de IT-specialist vier keer in het appartement verbleef.

Kritiek

De Binnenlandcommissie van het deelstaatparlement besprak de misbruikzaak woensdag uitgebreid, vooral de vraag waarom het onderzoek zo lang duurde. In mei 2019 voerde de politie al een huiszoeking uit bij de hoofdverdachte, maar die werd pas begin mei 2020 gearresteerd. Volgens minister Reul waren er lange tijd geen aanwijzingen van kindermisbruik. Terwijl tijdens de huiszoeking de laptop, smartphone en tablet van Adrian V. in beslag waren genomen, maar dat niks opleverde omdat het bewijsmateriaal was versleuteld.

De deelstaatminister van Binnenlandse Zaken noemde de werkwijze van de politie ook als reden voor het aanslepen van de zaak. Vanwege de vele misbruikonderzoeken moeten er volgens hem prioriteiten worden gesteld. “De betrokken politiemensen moeten zich afvragen: welke zaak behandel ik eerst en welke later? Bij de beslissing gaat het altijd over het beschermen van de kinderen, hoe hun lijden kan worden verminderd”, sprak Herbert Reul. Dit betekent volgens hem dat mogelijke misbruikzaken voorrang hebben op kinderpornozaken.

Volgens de recherchechef van Noordrijn-Westfalen waren de ​​smartphone en tablet al in november ‘ontsleuteld‘ en vonden de rechercheurs zo’n 500 afbeeldingen van seksueel misbruik. Die stuurden ze op 25 november naar het Openbaar Ministerie in Münster. “Er was sprake van een mogelijke intrekking van de proeftijd van de verdachte”, hoorde de Münstersche Zeitung Dieter Schürmann zeggen. Adrian V. was al tweemaal tot een gevangenisstraf met een proeftijd veroordeeld wegens bezit en verspreiding van kinderporno. Zijn proeftijd werd echter niet ingetrokken en hij zou pas zes maanden later gearresteerd worden.

