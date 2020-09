Duitse ministers van Buitenlandse Zaken en Economie in quarantaine IB

24 september 2020

02u01

Bron: Belga 0 De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken van Duitsland gaan in quarantaine. Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) ziet zich daartoe genoodzaakt, nadat een van zijn lijfwachten besmet bleek te zijn met het coronavirus.

Peter Altmaier (Economische Zaken) meldt dat hij in de buurt is geweest van een medewerker van een minister uit een andere EU-lidstaat, die positief heeft getest op corona.

Maas heeft het virus niet onder de leden, bleek woensdag bij de eerste test. Altmaier zegt op Twitter dat hij vrijdag nog negatief had getest en dat hij zich goed voelt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn laat verder weten dat met de gezondheidsdiensten wordt bekeken of er nog andere mensen zijn besmet en welke maatregelen eventueel moeten worden genomen. Met alle mogelijk getroffen mensen wordt contact gelegd.

Quarantaine uit voorzorg

Altmaier, die maandag gastheer was van een bijeenkomst van ministers van Economische Zaken van EU-lidstaten in Berlijn, zegt dat hij uit voorzorg in quarantaine is gegaan. Het is niet duidelijk of hij in direct contact is geweest met de besmette medewerker. Ook is nog niet duidelijk of andere ministers die aanwezig waren nu in quarantaine gaan.

De mededelingen komen een dag nadat een top van donderdag naar volgende week is verplaatst, omdat EU-president Charles Michel, die de bijeenkomst moet voorzitten, in quarantaine is gegaan.