Duitse minister van Defensie wil internationale veiligheidszone in Syrië

21 oktober 2019

De Duitse minister van Defensie, Annegret Kramp-Karrenbauer, pleit voor een internationaal gecontroleerde veiligheidszone in het Syrische grensgebied aan Turkije.

Dat voorstel heeft ze met de bondskanselier Angela Merkel afgesproken en voorgelegd aan de westerse bondgenoten van Duitsland, aldus de minister. Het initiatief zal ze ook voorstellen in de marge van de vergadering van de NAVO-ministers van Defensie donderdag en vrijdag in Brussel. Of het Duitse leger aan die zone deelneemt, moet de Bondsdag beslissen, aldus de minister. Het doel moet ook een civiel heropbouwprogramma zijn.

De situatie in Syrië heeft volgens Kramp-Karrenbauer een grote impact op de veiligheidsbelangen van Europa en Duitsland. In die situatie hebben Duitsland en andere Europese landen zich tot dusver passief gedragen, "als buitenstaanders". Volgens haar is een Duitse aanzet om tot een Europees initiatief binnen de NAVO te komen dan ook zinvol.

"De kwestie hoe de oplossing eruit kan zien, ligt in de oprichting van een internationaal gecontroleerde veiligheidszone met inbegrip van Turkije en Rusland, met als doel de situatie daar te de-escaleren. Met als doel de strijd tegen de terreur van terreurmilitie Islamitische Staat voort te zetten", aldus de Duitse minister. Ook moet het grondwettelijk proces volgens de VN-resolutie daadwerkelijk worden voortgezet.

Turkije startte op 9 oktober een offensief in het noorden van Syrië tegen de Koerdische militie YPG, die Turkije als terroristisch beschouwt. Het Westen steunde die militie in de strijd tegen IS.