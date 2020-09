Duitse minister van Buitenlandse Zaken in quarantaine door besmette lijfwacht jv

23 september 2020

16u43

Bron: ANP/DPA 0 De minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland gaat in quarantaine nadat een van zijn lijfwachten besmet is gebleken met het coronavirus. Heiko Maas heeft het virus zelf niet onder de leden, zo bleek bij een eerste test.

Het ministerie in Berlijn laat verder weten dat met de gezondheidsdiensten wordt bekeken of er nog andere mensen zijn besmet en welke maatregelen eventueel moeten worden genomen. Met alle mogelijk getroffen mensen wordt contact gelegd.

Hoelang Maas in quarantaine blijft en in hoeverre zijn werk eronder te lijden heeft, is nog onduidelijk. Voor donderdag was een reis naar Jordanië gepland.