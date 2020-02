Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer wil veiligheidsmaatregelen versterken TT

20 februari 2020

17u17

Bron: Belga 0 Na de dodelijke schietpartijen in Hanau wil de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) de veiligheidsmaatregelen in Duitsland versterken. Vanavond nog zit hij samen met alle binnenlandministers van de respectievelijke deelstaten om te bekijken hoe "we de komende dagen de veiligheidssituatie nog beter kunnen waarborgen". Dat zei Seehofer bij een bezoek aan een van de geviseerde shishabars.

De CSU-minister had het over de "vele openbare manifestaties" van de komende dagen, waarmee hij verwees naar de carnavalsvieringen in Duitsland, en de "gevoelige instellingen", doelend op synagoges en moskeeën.

Seehofer zei ook dat zal worden nagegaan welke gevolgen de politiek uit de schietpartijen moet trekken. Mogelijk zijn nog meer wetswijzigingen noodzakelijk, luidde het. Net zoals bondskanselier Angela Merkel eerder op de dag noemde hij racisme een "gif". Seehofer zei nog dat aan alle openbare gebouwen in Duitsland de vlaggen halfstok zullen gehangen worden.