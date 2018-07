Duitse minister Seehofer wil snel migrantenakkoord met Italië

11 juli 2018

Bron: ANP

De Duitse minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken hoopt eind juli of begin augustus een akkoord te sluiten met Italië over het terugnemen van migranten. Die intentie hebben beide landen uitgesproken, zei Seehofer na een ontmoeting met zijn Italiaanse collega Matteo Salvini in Innsbruck.