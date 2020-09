Duitse minister roept op tot pan-Europees net voor hogesnelheidstreinen: Brussel-Barcelona in circa 8 uur KVE

21 september 2020

18u30

Bron: Belga 0 Met de trein van Brussel naar Berlijn, Barcelona, of zelfs naar Warschau, in een sneller tempo dan de tijd die het nu vergt. De Duitse minister van Transport Andreas Scheuer heeft maandag op de - virtuele - Europese top van ministers van Transport zijn plannen uit de doeken gedaan om de vergane Trans-Europ-Express (TEE) nieuw leven in te blazen, maar dan wel met hogesnelheidstreinen. Voor België zijn de stations van Brussel, Luik en Antwerpen opgenomen in de plannen.

Met de Trans-Europ-Express 2.0 wil Scheuer de reistijd tussen Europese steden verkorten en aangenamer maken. Daarbij zou in een eerste fase alleen gebruikgemaakt worden van bestaande lijnen. Zo zou men bijvoorbeeld van Brussel naar Berlijn kunnen sporen in ongeveer 6 uur, of van Brussel naar Warschau in 11 uur. Berlijn-Barcelona zou in 13 uur moeten geklaard worden, Brussel-Barcelona in circa 8 uur. In een tweede fase zouden er grotere infrastructuurwerken moeten komen. Dan zou je bijvoorbeeld van Brussel naar Stockholm kunnen reizen in net geen 13 uur.

Scheuer ziet mogelijkheden om de TEE 2.0 in 2025 op de sporen te krijgen, maar dan moet er nu werk van gemaakt worden, klinkt het. Er zijn ook voorstellen voor verbindingen per nachttrein.



De eerste Trans-Europ-Express reed op 2 juni 1957. Bedoeling was onder meer de concurrentie aan te gaan met het opkomende vliegverkeer, maar in de praktijk werden de treinen vooral gebruikt door zakenlui. De prijzen waren dan ook behoorlijk hoog, de treinen hadden uitsluitend eersteklas zitplaatsen. In 1987 werd de TEE ten grave gedragen.

Lees ook: De revival van de nachttrein: milieubewust en coronaveiliger (+)