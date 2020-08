Duitse minister laakt extremisten en relschoppers die Rijksdag bestormen KVE

30 augustus 2020

10u21

Bron: Belga 0 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft het onaanvaardbaar genoemd dat "extremisten en relschoppers de Rijksdag bestormen, het symbolische centrum van onze democratie". Dat "chaoten en extremisten" het pand voor hun doeleinden misbruiken is afschuwelijk, aldus de bewindsman.

Tijdens de betogingen zaterdag tegen de coronamaatregelen in Duitsland bestormde een groep betogers het pand dat in 1894 opende als gebouw voor het toenmalige parlement. Dat bleef het nog geen veertig jaar. Na de Tweede Wereldoorlog was het lange tijd vooral een ruïne en pas in 1990 werd besloten het op te knappen. In 1999 werd de Rijksdag weer het parlementsgebouw.

Zaterdag hebben tienduizenden mensen in Berlijn geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Het protest verliep op plaatsen chaotisch, mede omdat de politie probeerde de betoging te beëindigen. Dat was volgens de politie omdat de demonstranten geen mondkapjes droegen en geen afstand hielden. Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger zou zijn dan de kwaal, het nieuwe coronavirus. Duitsland telt ruim 83 miljoen inwoners. Momenteel hebben bijna 16.000 mensen het uit China afkomstige virus onder de leden en 245 van hen zijn in kritieke toestand.