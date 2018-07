Duitse minister 'grapt' over 69 uitgewezen Afghanen op zijn 69ste verjaardag, een van hen beneemt zich bij aankomst van het leven jv

Bron: Zeit Online, Spiegel 14 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer 'grapte' bij de voorstelling van zijn 'masterplan' over immigratie dat net op zijn 69ste verjaardag 69 Afghaanse vluchtelingen uitgewezen werden. Een van hen beroofde zichzelf na de terugkeer naar zijn thuisland van het leven.

De 23-jarige Afghaan was afkomstig uit de provincie Balkh. Hij vluchtte naar Duitsland, waar hij veroordeeld werd voor diefstal en geweldpleging. In Afghanistan werd hij dood aangetroffen in een verblijfplaats van een internationale vluchtelingenorganisatie.



De laatste Duitse vlucht met uitgewezen asielzoekers had met 69 passagiers ongewoon veel volk aan boord. Alleen al de deelstaat Beieren had 51 asielaanvragen afgewezen. De federale minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), zelf afkomstig uit Beieren, uitte daarop gisteren zijn tevredenheid over het ongebruikelijk hoge aantal uitgewezenen. "Uitgerekend op mijn 69ste verjaardag - en ik had dit niet zelf gevraagd - werden 69 mensen terug naar Afghanistan gestuurd", zei hij voor de camera, zichzelf onderwijl in de handen wrijvend en met een veelzeggende grijns. "Dat is ver boven het gemiddelde."

"Moorddadig leedvermaak"

Seehofer kreeg heel wat kritiek te slikken voor die uitspraak. "Ronduit moorddadig leedvermaak", noemde Ulla Jelpke van de linkerzijde het. "Een minister van Binnenlandse Zaken die zich openlijk vermaakt in het feit dat mensen teruggestuurd worden naar oorlogsgebied, vertoont niet alleen een flagrant gebrek aan medemenselijkheid maar ook aan geschiktheid voor zijn ambt", fulmineerde Jelpke. Ze eiste het ontslag van Seehofer.

Ook de Groenen vonden Seehofers woorden moreel laakbaar. Marco Bülow, parlementslid voor de SPD, wenste Seehofer voor zijn 69ste verjaardag 69 dagen in Afghaans crisisgebied toe.

