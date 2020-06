Duitse minister Buitenlandse Zaken: Relatie met VS ‘ingewikkeld’ RL

07 juni 2020

02u12

Bron: AD.nl, ANP, Belga 0 De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft de relatie met de Verenigde Staten bestempeld als ‘ingewikkeld’. Maas betreurt het dat de Amerikaanse president Donald Trump het besluit zou hebben genomen 9.500 militairen weg te halen uit Duitsland, zo zei hij tegen de krant Bild am Sonntag.

“Mocht een deel van de Amerikaanse troepen zich terugtrekken, dan nemen we daar kennis van. We waarderen de samenwerking met de Amerikaanse strijdkrachten die zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Die samenwerking is in het belang van beide landen”, aldus Maas. “We zijn goede partners in de overzeese samenwerking. Maar, het is wel ingewikkeld.”

Dagblad The Wall Street Journal berichtte vrijdag over de troepenreductie die Trump zou willen doorvoeren. De woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Ullyot, wilde het nieuws niet bevestigen. Hij zei slechts dat Trump voortdurend de inzet van Amerikaanse soldaten in het buitenland tegen het licht houdt.

Een regeringsfunctionaris meldde dat de reductie al in september moet zijn afgerond. Een deel van de troepen zal worden overgeplaatst naar Polen en andere NAVO-landen. Het totaal aantal permanent in Duitsland gelegerde manschappen van de VS is momenteel 34.500.

Een anonieme Amerikaanse functionaris zei vrijdag dat de troepenreductie niets te maken had met de spanningen tussen Trump en bondskanselier Angela Merkel, die onlangs een uitnodiging voor de G7-top in Washington weigerde.

Lees ook:

Duitse politie onderzoekt nu ook of verdachte in zaak Maddie iets te maken heeft met mysterieuze verdwijning van deze jongen (6) vlakbij Praia da Luz

“Duitsland telt zo’n 30.000 rechts-extremisten”