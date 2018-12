Duitse mijnwerker sterft enkele dagen voor definitieve einde van steenkoolwinning TMA

18 december 2018

08u07

Bron: ANP/DPA 0 Enkele dagen voor het officiële einde van de steenkolenbouw in Duitsland, is een mijnwerker om het leven gekomen. In een gangenstelsel bij de plaats Ibbenbüren stierf een 29-jarige monteur toen hij onder de grond klem kwam te zitten in een zogenoemde weerdeur.

Het was het eerste dodelijke ongeval in de Duitse steenkoolmijnen sinds 2012. Het incident was tijdens de ontmanteling van de mijn in Noordrijn-Westfalen die twee weken geleden al dicht ging. Zaterdag gaat de laatste steenkolenmijn in Bottrop dicht.

Dat betekent het officiële einde van de steenkolenbouw in Duitsland. In het land wordt nog wel volop bruinkool gewonnen. De ontmanteling van de steenkolenwinning gaat ongeveer een jaar duren.