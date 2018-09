Duitse migrant berecht als minderjarige: 8,5 jaar cel voor moord op 15-jarige ex-vriendin AW

03 september 2018

Bron: ANP/ BBC News 1 Een jonge migrant is in Duitsland veroordeeld tot achteneenhalf jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin. Abdul D. stak de vijftienjarige Mia eind vorig jaar neer in een winkel in Kandel (Rijnland-Palts). Ze overleed aan haar verwondingen.

D. gaf toe dat hij het slachtoffer wilde straffen omdat ze de relatie had beëindigd, concludeerde het Openbaar Ministerie. Wraak en jaloezie waren de voornaamste motieven van het ex-vriendje. Mia en haar moordenaar ontmoetten elkaar op school en daten enkele maanden. Toen Mia Abdul dumpte, was de jongen woedend. Enkele weken later stak hij het meisje neer met een keukenmes. Hij haalde maar liefst zeven keer uit. De moordzaak leidde in Duitsland tot veel ophef. Betogers gingen de straat op om te demonstreren tegen het asielbeleid van de regering.

De dader, die vermoedelijk uit Afghanistan komt, is als onbegeleide minderjarige asielzoeker naar Duitsland gekomen. De jongen is ook berecht als minderjarige, hoewel in twijfel is getrokken of hij echt zo jong was als hij beweerde. Men vermoedt dat hij eerder zeventien à twintig jaar oud is. Dat leidde tot een discussie over de wijze waarop de leeftijd van asielzoekers wordt vastgesteld.

Protestbewegingen in Duitsland

Afgelopen weekend kwamen protestanten op straat in zowel Kandel, het stadje waar Mia werd vermoord, als in Chemnitz. In Chemnitz werd immers een 35-jarige man neergestoken door twee mannen van Syrische en Iraakse afkomst. De verantwoordelijke voor Mia haar dood is alvast veroordeeld.