Duitse Manfred Weber doet gooi naar voorzitterschap Europese Commissie

05 september 2018

10u55

Bron: Belga 4 De Duitser Manfred Weber is kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Via Twitter kondigt de 46-jarige Weber vandaag aan dat hij de zogenaamde "Spitzenkandidat" voor de Europese Volkspartij wil zijn bij de Europese verkiezingen van volgend jaar.

De 46-jarige Weber is de eerste die zich voor de baan aanmeldt. Hij kreeg al de steun van de fractiepartij en Duits bondskanselier Angela Merkel. "Europa heeft nood aan een nieuwe start en meer democratie", schrijft hij onder andere op Twitter.



Weber is lid van de CSU, de conservatieve Beierse zusterpartij van de CDU van Angela Merkel. In 2004 raakte hij voor het eerst verkozen in het Europees Parlement. Tien jaar later schopte Weber het tot voorzitter van de parlementaire fractie van de Europese Volkspartij. Die formatie van christendemocraten en conservatieven is met 218 zetels met voorsprong de machtigste politieke fractie in het Europese halfrond.

Spitzenkandidaat

Na de Europese verkiezingen in mei volgend jaar moet een opvolger van de huidige voorzitter van het dagelijks bestuur van EU, de Luxemburger Jean-Claude Juncker, worden gekozen. Het Europees Parlement eist een zogenoemde "Spitzenkandidaat", de kandidaat van de politieke groep die de meeste stemmen krijgt bij de Europese verkiezingen.

De beslissing wie de Spitzenkandidaat voor de EVP wordt, valt op het partijcongres in Helsinki in november. Tot midden oktober kunnen ook andere EVP'ers hun kandidatuur indienen. Er doen wel meer namen de ronde in het geruchtencircuit in Brussel, onder meer die van brexitonderhandelaar Michel Barnier en de Finse oud-premier Alexander Stubb.



Om ook daadwerkelijk Commissievoorzitter te worden, moet hij of zij nadien ook voldoende steun vergaren onder de lidstaten en in het halfrond.

Je souhaite être le candidat du @PPE lors des élections européennes de 2019 et devenir le prochain président de la Commission européenne. L'Europe a besoin d'un nouveau départ et de plus de démocratie. #Spitzenkandidaten @EPP 3/3 Manfred Weber(@ ManfredWeber) link