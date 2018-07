Duitse man dodelijk verbrand tijdens verdelgen van onkruid Arne Adriaenssens

11 juli 2018

16u10

Bron: ANP 0 In het Duitse Hademstorf is een 68-jarige man op een gruwelijke manier omgekomen tijdens het verdelgen van onkruid. De man vatte zelf vuur terwijl hij onkruid met een vlam te lijf ging.

In Hademstorf, een Duitse gemeente ten noorden van Hannover, is een 68-jarige levend verbrand. De man verdelgde zijn onkruid met vuur, maar dat liep volledig uit de hand. Door de kurkdroge grond vatte ook de omringende planten vuur waardoor de tuin rondom hem in een mum van tijd in lichterlaaie stond.

Er kwam een traumahelikopter ter plaatsen die het slachtoffer naar het ziekenhuis overbracht. Daar bezweek hij enkele dagen later aan zijn verwondingen.