Duitse man blijkt al vijf jaar met lichaam van dode moeder in slaapkamer te leven KVDS

28 juni 2020

11u30 26 De politie heeft een lugubere ontdekking gedaan in het dorpje Untergrombach bij Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland. Een man bleek er al vijf jaar met het lichaam van zijn dode moeder in huis te leven. De vrouw lag in bed in haar slaapkamer. Dat meldt de krant Bild.

In het dorpje wonen ongeveer 6.000 zielen en Josefa L. – die 89 moet zijn geweest toen ze stierf – was er graag gezien. Haar man verloor tijdens de oorlog zijn beide benen en overleed kort daarna. Ze verdiende de kost met poetsen en babysitten, tot ze fysiek niet meer kon.

Bedlegerig

Het was een e-mail die het onderzoek aan het rollen zou hebben gebracht. Buurtbewoners hadden de vrouw al acht jaar niet meer gezien.





Haar enige zoon Klaus (65) beweerde dat ze bedlegerig was en dat hij voor haar zorgde. Maar buren vonden het raar dat hij maar boodschappen deed voor één persoon en geen incontinentiemateriaal of verzorgingsproducten meebracht.

Een voormalige vriendin van de vrouw vertelde aan Bild dat ze ooit een cake voor Josefa bakte, maar dat haar zoon haar zei dat ze niemand wilde zien. Bezoek zou zijn moeder van streek maken, kreeg iedereen die het waagde aan te bellen te horen.

Ontbinding

Op 15 juni viel de politie het huis binnen, zo raakte nu bekend. Agenten vonden in een slaapkamer op de bovenverdieping het lichaam van de vrouw, dat in verregaande staat van ontbinding was. De vrouw zou vijf jaar geleden al overleden zijn. Buren vertelden aan Bild dat ze nu begrijpen waarom het slaapkamerraam altijd openstond en de jaloezieën nooit open of dicht gingen.

Volgens de zoon zou zijn moeder een natuurlijke dood gestorven zijn. Een autopsie kon geen aanwijzingen vinden van het tegendeel. Onderzoekers vermoeden dat de man van het kleine pensioentje van zijn overleden moeder wilde blijven leven. Ze zijn een onderzoek naar fraude gestart. In de tussentijd hoeft Klaus L. niet naar de cel en mag hij thuis blijven wonen.

