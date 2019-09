Duitse Luis (2) sterft na opsluiting op snikhete zolder, vader verdacht van moord Sebastiaan Quekel

17 september 2019

14u41

Bron: AD.nl 0 Een 2-jarig kindje is in juli in het Duitse Essen overleden doordat hij 18 uur lang zat opgesloten in een snikhete zolderkamer. Zijn vader wordt verdacht van moord. Het gaat om een bekende van de politie.

Het was buiten 30 graden toen de 31-jarige Benjamin S. zijn zoontje Luis zonder water zou hebben opgesloten in de zolderkamer. Het kind overleed uiteindelijk door een hitteshock.

Deurklink

Om ervoor te zorgen dat de peuter niet kon ontsnappen, zou de vader de deurklink van de deur hebben gehaald. De politie stuurde na een verontrustend telefoontje enkele agenten naar het huis. Toen zij aankwamen, stond de vader van het kind voor het huis te schreeuwen: “Mijn kind sterft, kom snel naar boven.”



Toen de spoedarts de zolderkamer op de derde verdieping bereikte, was de jongen niet meer te redden. Hij werd ter plekke dood verklaard. De vader heeft nog altijd niet bekend, maar wordt nu wel vervolgd, zo is vandaag duidelijk geworden. De openbare aanklager, Elke Hinterberg, noemde de actie van de vader ‘barbaars’ en voegde eraan toe dat het kind ‘onvoorstelbaar leed’ had doorgemaakt.

Jeugdzorg

De moeder van de peuter, de 21-jarige Angelina B., was al dagen niet meer thuis geweest op het moment dat het kind overleed. Jeugdzorg heeft de twee zussen van de jongen, van 4 en 1 jaar oud, uit huis gehaald. Volgens lokale media was het gezin bekend bij sociale diensten.