Duitse luchtverkeersleiding zwaait met premie van 2.000 euro per extra shift kv

20 mei 2019

20u09

Bron: Belga 1 De Duitse luchtverkeersleiding DFS wil het dreigende personeelstekort deze zomer opvangen door de luchtverkeersleiders een premie van 2.000 euro aan te bieden per extra shift die ze vrijwillig presteren. Dat schrijft Der Spiegel. Het voorstel werd overgemaakt aan de vakbonden, maar die happen nog niet toe.

Duitsland kampte vorige zomer met heel wat vertragingen in het luchtverkeer. Ook dit jaar dreigen er problemen, want de Duitse luchtverkeersleiding heeft enkele tientallen verkeersleiders tekort om het drukke vakantieverkeer op te vangen, schrijft Der Spiegel.

DFS hoopt nu extra personeel te lokken met een premie van 2.000 euro per extra shift. Door het drukke schema zou een luchtverkeersleider niet meer dan één extra shift per maand kunnen presteren, luidt het nog.



Het voorstel is echter nog niet aanvaard door de vakbonden, want die willen dat ook andere categorieën, zoals technici, van de maatregel zouden kunnen genieten. Daarenboven wil de vakbond dat er ook oplossingen op lange termijn worden uitgewerkt, zoals de aanwerving en training van bijkomend personeel.

Het vakantieseizoen begint einde juni en het is dus afwachten of er tegen dan een akkoord kan worden bereikt.