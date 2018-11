Duitse lobbygroep: “Londen verliest 800 miljard euro aan Frankfurt door brexit” Ook zouden 10.000 jobs bedreigd zijn volgens Frankfurt Main Finance LH

29 november 2018

17u22

Bron: The Guardian 1 Het is al langer geweten dat grote banken een verhuis van de Londense City naar de eurozone overwegen of plannen als gevolg van de brexit. Een Duitse lobbygroep heeft nu een concreet cijfer berekend. Tegen maart volgend jaar, wanneer de brexit officieel ingaat, zou Londen 800 miljard aan financiële activa verliezen aan zijn rivaal Frankfurt.

Volgens Frankfurt Main Finance hebben 30 banken en financiële instellingen al beslist om hun hoofdkwartier naar het financiële hart van Duitsland te verhuizen. In totaal zouden er volgens de lobbygroep 37 banken verhuizen of die plannen hebben.

Bank of America besliste al vorig jaar om te verhuizen naar het Ierse Dublin. Daar heeft het financiële concern reeds een vestiging. Eerder besloot JPMorgan Chase al tot een verhuizing van honderden bankiers van zijn vestiging in Londen naar bestaande kantoren in Dublin, Frankfurt en Luxemburg. Goldman Sachs begon ook al met een verhuis naar Frankfurt, en ook Citigroup en Morgan Stanley zouden al voor de Duitse stad gekozen hebben.

Uiteindelijk zou daardoor binnen enkele maanden miljarden aan activa van Londen naar Duitsland worden getransfereerd, zo stelt Frankfurt Main Finance. “We verwachten een overdracht van 750 à 800 miljard euro van Londen naar Frankfurt, waarvan het merendeel al in het eerste kwartaal van 2019 zal worden gedaan”, zegt Hubertus Väth aan de Britse krant The Guardian.

Tot slot voorspelt Frankfurt Main Finance dat 10.000 jobs zullen verhuizen naar Frankfurt tegen 2022. Vorig jaar kwam Reuters tot een gelijkaardig cijfer voor de allereerste dagen na de brexit. De Bank of England verwachtte eerder een banenverlies van 75.000 in drie tot vijf jaar. Maar volgens Frankfurt Main Finance zouden tijdens de transitieperiode (tot 31 december 2020) nog meer jobs van Londen naar Duitsland verhuizen.