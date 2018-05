Duitse krant ontslaat cartoonist wegens "antisemitische" tekening van Netanjahu Redactie

17 mei 2018

19u49

Bron: dpa 5 De Duitse krant Süddeutsche Zeitung heeft een cartoonist ontslagen omdat hij een omstreden tekening heeft gemaakt van de Israëlische premier Benjamin Netanjahu. De afbeelding kan volgens critici als antisemitisch worden beschouwd.

In de dinsdag gepubliceerde cartoon poseert Netanjahu als Netta, de Israëlische winnaar van het Eurovisiesongfestival. De Israëlische premier heeft een raket in de hand waarop een davidster staat afgebeeld. Dat joodse symbool vervangt op de achtergrond ook de letter v in het woord "Eurovisie". Voorts zegt Netanjahu in die cartoon nog "volgend jaar in Jeruzalem". Dat is een zin die elk jaar wordt uitgesproken aan het eind van Pesach - een joods traditioneel feest - en die ook door Netta gebruikt werd bij haar overwinning.

Nadat de tekening heel wat kritiek had gekregen, besliste de liberale krant om cartoonist Dieter Hanitzsch aan de deur te zetten. Dat gebeurt volgens een mededeling van Süddeutsche Zeitung wegens "onoverbrugbare verschillen tussen Hanitzsch en de redactie over wat antisemitische clichés in een cartoon inhouden". "Dat kwam niet enkel tot uiting in de gepubliceerde cartoon, maar ook in de gesprekken met Hanitzsch."

De tekenaar wenste niet te reageren op zijn ontslag. Eerder had hij wel al op de kritiek gereageerd door te stellen dat hij met die tekening geen antisemitische bedoelingen had.

Hoofdredacteur Wolfgang Krach stelt echter dat de cartoon wel degelijk als antisemitisch kan worden geïnterpreteerd. "Daarom was de publicatie een fout, waarvoor we vergiffenis vragen."