Duitse krant Bild: "Dit is foto van verdachte die Maddie ontvoerd zou hebben" - Vroegere buur getuigt: "Hij sloeg minderjarige vriendin keer op keer in elkaar"

04 juni 2020

13u39

Bron: Bild, Der Spiegel 98 De 43-jarige Christian Brückner wordt ervan verdacht Maddie McCann dertien jaar geleden te hebben ontvoerd in Portugal, zo weet de Duitse krant Bild die ook een foto van de vermoedelijke dader verspreidde. Op zijn zeventiende werd de Duitser al een eerste keer veroordeeld wegens het seksueel misbruik van een kind. Hij zou al minstens zeventien veroordelingen op de teller hebben. Eind vorig jaar volgde nog een veroordeling in een verkrachtingszaak en nu zit hij in een Duitse cel. Intussen heeft een voormalige buurman van Brückner getuigd over hoe de man zijn minderjarige vriendin keer op keer in elkaar sloeg.



De man woonde naast Brückner toen die enkele jaren in Braunschweig verbleef, in het noorden van Duitsland. Dat was net voor hij de gevangenis in ging. “Hij was vaak erg agressief”, getuigt de man in Bild. “Hij ging op een foute manier met vrouwen om. Zo had hij een minderjarige vriendin uit Kosovo. Die sloeg hij keer op keer in elkaar. Op een keer had ze zelfs wurgsporen in haar hals.”

De buurman betrok in 2015 ook een pand dat Brückner eerder als winkeltje uitbaatte en compleet liet verkommeren. “Hij wilde de diepvries en de airconditioning meenemen toen hij vertrok”, gaat hij verder. “Ook al waren die niet van hem. Hij gedroeg zich heel agressief en keerde later terug met enkele kennissen. Een van hen bedreigde me met een mes.”





Eerder vandaag verklaarde het Openbaar Ministerie in Braunschweig dat het ervan uitgaat dat de dertien jaar geleden verdwenen peuter Madeleine McCann overleden is en dat de 43-jarige Duitser van moord wordt verdacht. “Wij nemen aan dat het meisje dood is”, zei woordvoerder Hans Christian Wolters donderdagmiddag aan journalisten in Braunschweig. Justitie beschouwt het onderzoek nu als een moordonderzoek.



De man is blank, was in 2007 dertig jaar oud, maar zag er eerder als een 25-jarige uit. Hij had kort blond haar, is 1,80 meter lang en had toen een slank postuur. De Duitse politie sluit niet uit dat er voor de vermeende misdaad een seksueel motief is.



Duitse speurders hadden de man al eerder in het vizier. Na een tv-uitzending over de verdwijning in 2013 gebeurde dat voor het eerst. De informatie was niet voldoende voor een onderzoek, zei justitie toen. Ook in 2017 kwam hij in beeld. Het is niet duidelijk welke nieuwe informatie nu opnieuw naar de man heeft geleid.

Uitgebreid strafblad

Volgens het nieuwsmagazine Der Spiegel heeft Brückner in Duitsland al minstens 17 veroordelingen opgelopen wegens kindermisbruik en kinderporno, rijden zonder rijbewijs, mishandeling, inbraak, diefstal en rijden onder invloed.

Zijn eerste inbraak vond plaats in zijn geboortestad Wurzburg (Beieren) in 1992, toen hij 15 was. Hij kreeg ook een gevangenisstraf van twee jaar in 1994 wegens seksueel misbruik van een kind toen hij zelf nog maar 17 jaar oud was.

Hij leefde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve. Onder andere enkele jaren op een aftandse boerderij, op amper 3,2 kilometer van Praia da Luz, waar Maddie verdween. Die boerderij huurde hij met het geld dat hij verdiende aan de koop en verkoop van oude auto’s. Hij werd in Portugal echter nooit gearresteerd ondanks drugsfeiten, het beroven van toeristen en inbraken in vakantiewoningen.

In 2017 werd de man wel veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf door een Duitse districtsrechtbank in de noordelijke stad Braunschweig wegens het bezit van kinderpornografie en seksueel misbruik van een kind. Het onderzoek naar de zaak begon al in 2014.

De verdachte heeft die straf nu uitgezeten, maar de man zit momenteel een gevangenisstraf uit voor andere misdaden in de Noord-Duitse stad Kiel. In die zaak ging het over verdovende middelen. Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) moet binnenkort zijn vrijlating op proef bekijken, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Op 7 juni heeft hij twee derde van zijn straf uitgezeten, waarna een rechtbank moet beslissen of hij voor de volledige duur in de gevangenis blijft.

Het beroep van de man in nog een andere zaak, de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Portugal in 2005, is ook nog in behandeling, blijkt uit de documenten. De verdachte kreeg op 16 december een extra gevangenisstraf van zeven jaar voor de aanklacht wegens verkrachting, zo blijkt uit de documenten. Het oordeel is echter nog niet definitief.

“Seksueel roofdier”

De woordvoerder van de Duitse justitie beantwoordde geen vragen tijdens de persconferentie vandaag. Hij las alleen een kort persbericht voor dat al op woensdagavond was gepubliceerd. Door het huidige onderzoek zijn geen vragen toegestaan, zei hij. Hij hoopte op begrip.

Volgens BBC News zou de woordvoerder wel gezegd hebben: “Met de verdachte hebben we het over een seksueel roofdier die al is veroordeeld voor misdaden tegen kleine meisjes.”

De politie heeft een oproep voor getuigen gelanceerd en onderzoekers hopen nu op aanwijzingen van de bevolking.

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De onderzoekers gingen uit van een ontvoering.

