Duitse krant Bild: "Dit is de foto van verdachte die Maddie zou hebben ontvoerd"

04 juni 2020

13u39

Bron: Bild 82 Volgens de Duitse krant Bild gaat het om de 43-jarige Christian B. die dertien jaar geleden Maddie McCann zou hebben ontvoerd in Portugal. De krant verspreidde ook een foto van de vermoedelijke dader. Eind vorig jaar werd hij veroordeeld in een verkrachtingszaak. De man zit nu in een Duitse cel.



Het openbaar ministerie in het Duitse Braunschweig gaat ervan uit dat de dertien jaar geleden verdwenen peuter Madeleine McCann overleden is. Het onderzoek tegen een 43-jarige Duitser zou worden gevoerd op verdenking van moord. “Wij nemen aan dat het meisje dood is”, zei woordvoerder Hans Christian Wolters aan journalisten in Braunschweig. Justitie beschouwt het onderzoek nu als een moordonderzoek.

De 43-jarige verdachte, volgens Bild dus Christian B., leefde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve. Onder andere enkele jaren op een aftandse boerderij, op amper 3,2 kilometer van Praia da Luz, waar Maddie verdween. Die boerderij huurde hij met het geld dat hij verdiende aan de koop en verkoop van oude auto’s.



De man is blank, was in 2007 dertig jaar oud, maar zag er eerder als een 25-jarige uit. Hij had kort blond haar, is 1,80 meter lang en had toen een slank postuur. De Duitse politie sluit niet uit dat er voor de vermeende misdaad een seksueel motief is.

Duitse speurders hadden de man al eerder in het vizier. Na een tv-uitzending over de verdwijning in 2013 gebeurde dat voor het eerst. De informatie was niet voldoende voor een onderzoek, zei justitie toen. Ook in 2017 kwam er een aanwijzing naar de man maar ook die was niet voldoende. Het is niet duidelijk welke nieuwe informatie nu opnieuw naar de man heeft geleid.

Uitgebreid strafblad

Volgens Bild had de man een uitgebreid strafblad. Zo was hij eerder al met het gerecht in aanraking gekomen en veroordeeld wegens het verspreiden van kinderpornografie, seksueel misbruik van kinderen en verkrachting.

De politie heeft een oproep voor getuigen gelanceerd en onderzoekers hopen nu op aanwijzingen van de bevolking.

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De onderzoekers gingen uit van een ontvoering.

