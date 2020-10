Duitse kerk wil zwart beeld drie koningen verbannen wegens “racistische karikatuur” PVZ

11 oktober 2020

15u34

Bron: Focus.de 8 In Duitsland is protest ontstaan nadat de domkerk van Ulm een kunstwerk van de drie koningen wil verbannen. Volgens een woordvoerder van de kerk past de karikaturale afbeelding met grote lippen en grote gouden ringen niet meer in de hedendaagse tijdsgeest.

De domkerk van Ulm, de grootste protestantse kerk van Duitsland, wil mee met haar tijd, zo heeft het gecommuniceerd. In het kader van de actuele debatten rond Black Lives Matter wil het daarom het zwarte beeld van een van de drie wijzen weghalen uit de kerststal. Dat heeft provoost Ernst-Wilhelm Gohl deze week meegedeeld. Volgens de woordvoerder van de kerk is dat “uit voorzorg" om geen beschuldigingen van racisme te krijgen.

Het oude beeld van de wijze uit Afrika, een van de drie koningen, is in de kerststal van Ulm karikaturaal voorzien van dikke lippen en gouden sieraden aan zijn enkels. Bovendien draagt hij een slavenring aan zijn been, wat beledigend en spottend is volgens de parochieraad. Volgens de provoost passen dergelijke beledigende stereotypen niet meer in 2020.

Discussie in heel Duitsland

De kerk van Ulm is niet van plan driekoningen volledig af te gelasten, maar het zoekt naar een moderne en respectvolle oplossing. Er is nog geen officiële beslissing genomen, al zegt de kerk dat het huidige beeld deze kerstperiode alleszins niet te zien zal zijn in Ulm. De kerk wil mee met haar tijd, maar wil tegelijk ook de geschiedenis niet ontkennen. Volgend jaar zal er of een informatiebord bij het beeld worden geplaats om de figuur uit 1920 te kaderen, of het beeld zal opgeborgen en vervangen worden.

De discussie doet de vraag ook in de rest van Duitsland oplaaien. De dom van Keulen heeft voorlopig beslist om hun kerststal niet aan te passen. “Ik vind het de kerststal net een prachtig signaal”, klinkt het bij de provoost Guido Assmann. “Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je afkomst is, het maakt niet uit of je jong of oud bent, het maakt niet uit of je arm of rijk bent. Het maakt niet uit wat de kleur van je huid is, of het nu gaat om een man of vrouw, een kind of een jongere, God komt tot iedereen.”