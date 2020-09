Duitse juwelier schiet twee overvallers dood Jeffrey Franssens

15 september 2020

18u50

Bron: RTL.DE, AD 24 Een 71-jarige juwelier uit het Noord-Duitse Celle heeft maandag twee gewapende overvallers doodgeschoten. Een van hen overleed ter plaatse, de andere stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Twee gewapende mannen probeerden maandag in het centrum van Celle een juwelier te overvallen. Ze drongen de winkel binnen, maar daar stuitten ze op de gewapende eigenaar. De 71-jarige man opende het vuur op de twee. Een van de mannen overleed ter plaatse, de andere werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

De winkeleigenaar en zijn 72-jarige vrouw, die ook aanwezig was bij de overval, zijn in shock na het incident. Ze bleven allebei ongedeerd.

Gewapende winkeliers

Gewelddadige overvallen op juweliers- en antiekzaken komen in Duitsland vaak voor, schrijft de krant Augsburger Allgemeine. Veel winkeleigenaars hebben dan ook een wapen. Er vallen zo geregeld doden tijdens een overval. In 2014 kwam in de stad Moers een overvaller om het leven nadat hij een juwelier probeerde te beroven. Ook in 2004 schoot een vrouw een overvaller dood tijdens een worsteling tussen de man en haar echtgenoot.