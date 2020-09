Duitse justitie: ouders Madeleine McCann hebben hun dochter niet vermoord Sebastiaan Quekel

22 september 2020

00u29

Bron: AD.nl 0 Er is geen enkele aanwijzing dat de ouders van Madeleine McCann iets te maken hebben met de verdwijning van hun dochter. Dat heeft de Duitse aanklager Hans Christian Wolters vandaag in een interview op de Portugese televisie benadrukt. Volgens Wolters is er maar één iemand verantwoordelijk voor de ontvoering en dood van ‘Maddie’ en dat is de 42-jarige Christian B. De Duitser ontkent in alle toonaarden en zijn advocaat laat weten met een onthulling te komen waarvan mensen “van hun stoel zullen vallen”.

Vanwege een vermeende Duitse connectie heeft het Openbaar Ministerie in Duitsland uitgebreid onderzoek gedaan naar de wereldberoemde verdwijningszaak, die ondertussen ruim dertien miljoen euro heeft gekost. Uit het Duitse onderzoek is gebleken dat Kate en Gary McCann onschuldig en niet betrokken zijn bij de verdwijning en mogelijke dood van hun dochter, zegt openbaar aanklager Hans Christian Wolters.



De officier reageert daarmee op uitspraken van een voormalige Portugese politiechef, die stelde dat de Duitse autoriteiten bewust op zoek zijn naar een “zondebok” in deze mysterieuze zaak.

Woordenoorlog

Die voormalige politiechef is Goncalo Amaral. Hij had rond het begin van de verdwijning de leiding over het Portugese onderzoek. Amaral en de ouders van Maddie leven al jaren – op z’n zachtst gezegd – op gespannen voet met elkaar. In zijn boek stelde Amaral dat Kate en Gary zelf betrokken zijn bij de verdwijning van hun dochter. In 2015 spande de familie met succes een zaak tegen hem aan. Amaral moest 250.000 euro aan smartengeld betalen. De uitspraak werd later door het hof weer teruggedraaid.

“Goncalo Amaral weet hoe hij aan zijn conclusies komt en het is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen”, zegt de Duitse aanklager vandaag. “Ik weet dat deze voormalige inspecteur veel spreekt en commentaar geeft op ons werk. Maar wij gaan geen woordenoorlog beginnen. Ik wil alleen maar zeggen dat we een zeer serieus onderzoek hebben uitgevoerd en dat er geen enkele aanwijzing is dat de ouders van Madeleine in verband worden gebracht met haar verdwijning.”

Puzzelstukjes

Voor Wolters is het klip en klaar: Christian B. heeft Madeleine ontvoerd en haar vervolgens om het leven gebracht. “Veel puzzelstukjes wijzen naar hem”, zegt hij. “We onderzoeken alleen B. en niemand anders. In dit stadium denken we dat hij alleen heeft gehandeld.” Die verklaring wordt weersproken door Christian Fuelcher, de advocaat van de verdachte. “Ik kan niet op de details ingaan, maar er is iemand bij deze zaak betrokken die mij essentiële informatie heeft gegeven. Als ik het onthul, zul je van verbazing achterover slaan”, aldus de raadsman tegen de Britse tabloid The Sun.

Zolang er nog geen lichaam is, geven Kate en Gerry de hoop niet op. Ze raken in paniek door al die theorieën die nu rondgaan Bekende van ouders Maddie

Fuelcher is ervan overtuigd dat het niet eens tot een rechtszaak zal komen. “De Duitse officier van justitie verklaarde ruim drie maanden geleden dat mijn cliënt verantwoordelijk was, maar sindsdien hebben we niets meer gehoord en hebben we zelfs het dossier niet kunnen inzien.” Ondertussen lopen ook de irritaties bij de ouders van Madeleine hoog op, zegt een goede bekende tegen dezelfde krant. “Zolang er nog geen lichaam is, geven Kate en Gerry de hoop niet op. Ze raken in paniek door al die theorieën die nu rondgaan. Ze weten nog steeds niet of er een doorbraak zal komen of dat de Duitse justitie het toch bij het verkeerde eind heeft. Het is voor hen wederom een wanhopig moeilijke tijd.”

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit haar slaapkamer in een appartementencomplex in Praia da Luz in de Portugese Algarve, terwijl haar ouders uit eten waren in de tapasbar van het complex. Doorslaggevend bewijs dat Christian B. het gedaan heeft, ontbreekt nog. Hierdoor is de kans klein dat B. ook daadwerkelijk veroordeeld wordt, erkent de openbaar aanklager.

Rol van ouders

Saillant detail is dat de Duitse autoriteiten de verdwijning van Maddie beschouwen als een moordonderzoek, terwijl de Britse politie nog steeds van een verdwijningszaak uitgaat. De ouders van Madeleine varen vooralsnog op het Britse onderzoek en blijven de hoop houden dat de 3-jarige peuter nog in leven is.

Justitie in Duitsland liet eerder weten dat er aanwijzingen zijn dat Maddie is overleden:



