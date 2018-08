Duitse journaliste mag Turkije 8 maanden na vrijlating eindelijk verlaten kv

20 augustus 2018

03u36

De in Turkije wegens terrorisme aangeklaagde Duitse journaliste Mesale Tolu mag het land verlaten. Een rechtbank in Istanboel besliste om haar uitreisverbod te vernietigen, meldde haar omgeving vanochtend. De aanklachten tegen haar blijven behouden. Haar man, Suat Çorlu, die voor dezelfde feiten wordt aangeklaagd, moet wel nog in Turkije blijven.

De beslissing is onverwacht. In april bevestigde de rechtbank in Istanboel nog het uitreisverbod van Tolu. Dat kreeg de 33-jarige journaliste en tolk midden december opgelegd, nadat ze al meer dan zeven maanden in voorhechtenis was gehouden. Ze wordt beschuldigd van terroristische propaganda en lidmaatschap van de extreemlinkse partij MLKP. Haar proces wordt op 16 oktober voortgezet.

De aanhouding van Tolu zette samen met die van onder anderen de Duitsers Deniz Yücel, journalist voor Die Welt, en Peter Steudtner, een mensenrechtenactivist, de betrekkingen van onze oosterburen met Turkije onder druk. Ankara lijkt nu echter door de sancties van de Verenigde Staten tegen Turkije, wegens het huisarrest van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, en de daaropvolgende val van de Turkse lira, weer meer toenadering te zoeken met Europa.

Andere vrijlatingen

Zo besliste een rechtbank afgelopen dinsdag nog om twee Griekse soldaten vrij te laten, van wie de arrestatie de spanningen met Griekenland deed oplopen.

Woensdag volgde dan de vrijlating uit voorarrest van Taner Kilic, een erevoorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International. Hij zat meer dan veertien maanden achter de tralies.

Telefoontje met Merkel

Woensdag voerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ook een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, terwijl zijn schoonzoon en minister van Financiën Berat Albayrak zijn Duitse ambtsgenoot Olaf Scholz sprak. Ankara wees Berlijn er onder meer op dat een sterke Turkse economie ook in het belang van Duitsland is.

Ondanks de toenadering gaan de arrestaties in Turkije wel nog gewoon voort. Afgelopen woensdag werd in de provincie Elazig nog de 46-jarige Duitser Ilhami A. opgepakt op verdenking van het verspreiden van propaganda van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK op de sociale media.

Volgens officiële informatie zitten in Turkije momenteel zeven Duitsers om politieke redenen in de cel.