Duitse jongen steekt school in brand wegens oudercontact

29 november 2019

Bron: DPA

Een 15-jarige Duitse jongen is veroordeeld tot 4,5 jaar jeugddetentie omdat hij vorig jaar tot drie keer toe de school in Schleiden (Noord-Rijnland-Westfalen) waarop hij zat in brand stak in. Dat zou hij hebben gedaan om het geplande oudercontact te voorkomen. Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor zes andere branden in dezelfde regio.