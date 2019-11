Duitse jongen (13) dood door vallend verkeerslicht Redactie

26 november 2019

13u51

Bron: AD.nl 0 Een 13-jarige jongen is in Duitsland door een vallend verkeerslicht om het leven gekomen. Het verkeerslicht in Giengen, een stadje in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, knakte doordat er een auto op botste.

De 18-jarige chauffeur van een Opel verloor de macht over het stuur toen hij af wilde slaan en reed tegen het stoplicht waar de 13-jarige bij stond te wachten. De jongen was op weg naar school.

Hulpdiensten brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed.



Het gerecht in Duitsland heeft een onderzoek ingesteld dat meer duidelijkheid moet geven over de oorzaak van het ongeval. De auto moest worden weggesleept.

Bei einem Autounfall in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist am Morgen ein Ampelmast auf einen 13-jährigen Schüler gefallen. Der Jugendliche starb im Krankenhaus.https://t.co/0KAcUgrK0P SWR Aktuell BW(@ SWRAktuellBW) link