Duitse jihadist die betrokken was bij 9/11 opgepakt in Syrië

18 april 2018

Een Duitse jihadist van Syrische origine die ervan beschuldigd wordt betrokken te zijn bij het plannen van de aanslagen op 11 september 2001 in de VS, is opgepakt door Koerdische troepen in Syrië. Dat heeft een Koerdische commandant vandaag meegedeeld aan AFP.