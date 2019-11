Duitse jeugdleider (50) vast voor seksueel misbruik van wellicht meer dan 136 minderjarigen AW

11 november 2019

18u47

Bron: AD.nl 0 De politie in Berlijn heeft een 50-jarige man gearresteerd op verdenking van ernstig seksueel misbruik van minstens 136 jongens. De verdachte was de afgelopen twintig jaar jeugdleider bij verschillende sportverenigingen in de Duitse hoofdstad, waaronder een visclub.

De man werd opgepakt in zijn caravan aan de zuidwestkant van Berlijn. De woonwagen stond op het terrein van een hengelsportvereniging in het district Spandau. De arrestatie vond al op 1 november plaats, maar politie en justitie maakten de aanhouding pas vanmiddag bekend omwille van het onderzoek.



Tijdens een huiszoeking in de caravan vond de politie talrijke artikelen die volgens de verklaringen van slachtoffers werden gebruikt bij het vermeende misbruik. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte ook foto's en video's maakte van het vermeende misbruik.



De 50-jarige jeugdleider zou de afgelopen drie jaar minstens vier jongens van acht tot elf jaar oud, seksueel misbruikt hebben. In de aanklacht staan volgens Duitse media meer dan 136 gevallen van ernstig seksueel misbruik. De politie vermoedt dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

