Duitse "James Bond" moet niet naar de cel voor miljoenen belastingontduiking

Een van de meest productieve geheime agenten van Duitsland, die door de media in eigen land de Duitse "James Bond" wordt genoemd, is vandaag veroordeeld wegens belastingontduiking.

De nu 77-jarige Werner Mauss was sinds de jaren zeventig betrokken bij talloze geheime operaties, zoals de arrestatie van een lid van de links-extremistische terreurgroep Baader-Mainhof in Athene en onderhandelingen met de sjiitische Hezbollah-beweging over de vrijlating van gijzelaars in Libanon. Mauss, die bij de inlichtingendiensten ook bekend stond als "de man met de negen vingers" omdat hij een vinger miste aan zijn linkerhand, lokte ook diamantsmokkelaars, inbrekers en drugshandelaars in de val en gebruikte ontelbare schuilnamen.

Hij werd vandaag veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk en moet dus niet naar de gevangenis. De rechtbank in Bochum was ervan overtuigd dat Mauss onder een schuilnaam grote bedragen in het buitenland had verstopt en daardoor tussen 2002 en 2011 14 miljoen aan belastingen had ontdoken.

Mauss wees voor de rechtbank alle beschuldigingen van de hand, zijn advocaten vroegen de vrijspraak. Onmiddellijk na het vonnis beslisten ze een herziening van het proces aan te vragen. Ze beweren dat ze geen toegang hadden tot ontlastend bewijsmateriaal. De openbare aanklager had zes jaar en drie maanden gevorderd. Mauss verklaarde dat het meeste in stichtingen geïnvesteerde geld hem niet toegerekend moet worden. Het ging veeleer om fondsen van buitenlandse donoren, die werden gebruikt om zijn geheime bedrijvigheden te financieren.

