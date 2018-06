Duitse inlichtingendiensten: "Arrestatie Tunesiër voorkwam vermoedelijk terreuraanval" TTR

15 juni 2018

13u19

Bron: Belga 1 Met de arrestatie deze week van een Tunesiër in Keulen die met opzet biologische wapens had gemaakt, is vermoedelijk een terreuraanval voorkomen. Dat heeft het hoofd van de Duitse inlichtingendiensten gezegd.

De 29-jarige Sief Allah H. werd gearresteerd nadat dinsdag bij een huiszoeking in zijn appartement in Keulen ricine was aangetroffen, een uiterst giftige stof die geldt als mogelijk chemisch wapen.

Het onderzoek loopt nog maar volgens de voorzitter van Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maassen, doen alle tot hiertoe gevonden bewijzen vermoeden dat met de arrestatie van de man een aanslag is vermeden, zo vertelde hij aan de krant Rheinische Post.

Onderzoek

De verdachte bleek voldoende materiaal in zijn flat te hebben liggen om tussen de 250 en 1.000 giftige dosissen ricine te maken. Gisteren zeiden de speurders nog dat er geen aanknopingspunten waren dat de Tunesiër concrete plannen had voor een aanslag of lid was van een terreurorganisatie. De Duitse politie zal nu ook andere, lege, appartementen doorzoeken in het gebouw waar Sief Allah H. verbleef.

De veiligheidsautoriteiten kwamen H. op het spoor na een tip over enkele opvallende aankopen die de man op internet had gedaan. Zo had hij duizend ricine-zaden en een elektrische koffiemolen gekocht. Speciale eenheden bestormden dinsdagavond het appartement van de man en troffen er daadwerkelijk ricine aan. De giftige stof kan al in geringe hoeveelheid dodelijk zijn.