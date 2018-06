Duitse inlichtingendienst waarschuwt voor Russische, Chinese en Iraanse cyberaanvallen Redactie

21 juni 2018

08u49

Bron: Belga 2 Het hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV (Bundesamtes für Verfassungsschutz) Hans-Georg Maaßen, waarschuwt voor een toenemende dreiging van cyberaanvallen uit Rusland, China en Iran.

"De hoeveelheid en kwaliteit van cybercampagnes door buitenlandse inlichtingendiensten zijn toegenomen dit jaar", zegt Maaßen aan het Redaktionsnetzwerk Deutschland. De baas van BfV verwijst specifiek naar de inlichtingendiensten in de Russische Federatie, de Volksrepubliek China en Iran. Hij zegt dat die diensten ook tegen Duitsland kunnen handelen.

"Onze democratie eindigt niet in de analoge wereld", aldus nog Maaßen. "We moeten ook defensief zijn in cyberspace." Volgens hem moeten landen hun cyberveiligheidsmaatregelen updaten met het oog op de toenemende dreiging.