Duitse ingenieur laat zijn hele vermogen van 7 miljoen euro na aan rechts-populistische partij AfD

13 februari 2020

17u26

Een Duitse ingenieur heeft de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) zijn hele vermogen nagelaten. Het gaat volgens Duitse media om goud, patenten, een stuk grond en meerdere onroerende goederen met een gezamenlijke waarde van naar schatting 7 miljoen euro.

De man was geen lid van de partij en overleed inmiddels zo’n twee jaar geleden. Maar gezien de grootte van de gift heeft het lange tijd geduurd om de omvang van de erfenis te achterhalen. Het is verreweg de grootste gift die partij sinds de oprichting zeven jaar geleden, ontving.

Voor de AfD komt de erfenis als geroepen. De partij hangt forse boetes boven het hoofd wegens onwettige transacties.

Afgelopen week werd bekend dat een ondernemer uit Berlijn de afdeling Thüringen van de AfD 100.000 euro had geschonken. In de deelstaat Thüringen is pas een rel ontstaan over de keuze van een nieuwe regeringsleider die de links-radicale premier moest vervangen. De liberaal Thomas Kemmerich werd met de steun van zijn FDP, de christendemocratische CDU en de AfD gekozen. Het luidde het begin in van een diepe crisis bij de CDU, omdat de partij altijd heeft gesteld niet met de AfD in zee te gaan.